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Türkiye'nin acı gerçeği! 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem... Çok sayıda can kaybı ve yaralı

24.11.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı 1900 yılında yapılmaya başlandı. Bu yıldan itibaren Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler incelendiğinde ülkemizin acı bir gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye, 122 yılda 6 ve üzerinde toplam 226 deprem gördü. Bu depremlerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Yaşadığımız coğrafyayı daha yakından tanımak için Türkiye'nin deprem geçmişi incelendi. İşte detaylar...

Türkiye'nin acı gerçeği! 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem... Çok sayıda can kaybı ve yaralı

Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den itibaren çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saat 04.08'te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı sonucu bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE'NİN DEĞİŞMEYEN ACI GERÇEĞİ: DEPREM

Afet riski nedeniyle deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına yönelik çalışmalar yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2020'de "Afet Farkındalık Yılı", 2021'de "Afet Eğitim Yılı", bu yıl da "Afet Tatbikat Yılı" uygulamalarına yönelik bilgilendirmeler yaptı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. yılı nedeniyle ülke genelinde yapılan "çök kapan tutun" tatbikatı ile depremle mücadeleye yönelik çalışmalar bir adım daha öteye taşındı.

Tatbikatın üzerinden 11 gün geçtikten sonra Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremin yaşanması, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini tekrar hatırlattı.

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1900'DEN BUGÜNE DEPREM TARİHİ

AA muhabirinin AFAD verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki 1443 istasyonda deprem ölçümlemesi ve analizi yapılıyor.

Deprem gözlem istasyonları tarafından bu yıl 15 Kasım'a kadar 17 bin 212 deprem kaydedildi.

Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den bugüne kadar çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Bunların 85'ini 6,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu.

Türkiye'de özellikle 6,5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 20 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı.

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TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DEPREMLERİ

Buna göre, 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde "Mürefte", 7 Mayıs 1930'da 7,6 büyüklüğünde "Hakkari", 27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde "Erzincan", 1942'de 7 büyüklüğünde "Erbaa-Niksar", 26 Kasım 1943'te 7,2 büyüklüğünde "Kastamonu Ladik", 1944'te 7,5 büyüklüğünde "Bolu Gerede", 1949'da 6,7 büyüklüğünde "Bingöl Karlıova", 1951'de 6,9 büyüklüğünde "Çankırı Kurşunlu", 1957'de 7,1 büyüklüğünde "Bolu Abant", 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde "Muş Varto", 1967'de 7,2 büyüklüğünde "Mudurnu", 1970'te 7,2 büyüklüğünde "Gediz", 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde "Van Çaldıran", 13 Mart 1992'de 6,6 büyüklüğünde "Erzincan", 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde "Gölcük", 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğünde "Düzce" ve 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde "Van" depremleri oldu.

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1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde "Bingöl", 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde "Elazığ" ve 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde "İzmir" depremleri de 6 ve üzeri büyüklüklerdeki depremler olarak kaydedildi.

TARİHE GEÇEN ERZİNCEN DEPREMİ

Erzincan'da 27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremde, yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri sayılıyor.

Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Gölcük depremi yaklaşık 45 saniye sürdü ve Türkiye'nin deprem geçmişinde "en uzun deprem" olarak biliniyor.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki deprem 30 saniye sürdü. Birçok ilde etkili olan deprem, Ukrayna'dan bile hissedildi. Söz konusu depremde 894 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı.

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VAN, ELAZIĞ VE İZMİR DEPREMLERİ

Van'ın Tabanlı ilçesi merkezli 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürdü ve 601 kişi öldü.

Son yıllarda meydana gelen sarsıntılar arasında yer alan 2020'deki Elazığ depreminde 44 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saat 04.08'te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem 6'ya yakın büyüklükteki son deprem olarak kaydedildi. (AA)

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