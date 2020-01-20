Türkiye'nin Alpler'i: Başkonuş Yaylası

Kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alan yaylada zengin endemik bitkisi, temiz havası ile 4 mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş’ın oksijen kaynağı olarak adlandırılan Başkonuş Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.
Akın akın gidiyorlar
Kar yağışları sonrası beyaz örtüye bürünen yayla vatandaşların akınına uğruyor. Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yaylayı Avrupa standartlarına çıkartmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Erdoğanyılmaz, şunları söyledi:
4 MEVSİM TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
"Başkonuş Yaylası 4 mevsim turizme hizmet veren bir yer. Biz de her mevsim turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda okulların da tatil olmasıyla birlikte çok büyük bir yoğunluk var ve kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı da kar muhteşem. ”
KIZAK TURLARI YAPILIYOR
"Burada vatandaşlar için kar motoru ve atlı motorla kızak turları başlattık. Vatandaşlarımız kış mevsiminin ve karın tadını çıkarıyorlar. Yaylaya çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden vatandaşlar da geliyor. Burası için, ‘Kahramanmaraş’ın Alpleri’ diyorlar. Biz de bu unvanı üst sıralara taşıyarak Avrupa standartlarında hizmet vermek istiyoruz.” (İHA)
İşte Başkanuş Yaylası'nda objektiflere yansıyan eğlenceli anlar...
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