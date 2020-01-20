Türkiye'nin Alpler'i: Başkonuş Yaylası

4 MEVSİM TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

"Başkonuş Yaylası 4 mevsim turizme hizmet veren bir yer. Biz de her mevsim turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda okulların da tatil olmasıyla birlikte çok büyük bir yoğunluk var ve kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı da kar muhteşem. ”