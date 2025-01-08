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Türkiye’nin ‘askeri harekat yaparız’ çıkışı sonrası dikkat çeken hareketlilik! Alarma geçtiler; hepsi cephe hattına sevk edildi…

08.01.2025 08:45
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “PKK/YPG terör örgütü Suriye’den çıkmazsa askeri harekât yaparız” mesajı sonrasında Suriye’den gelen görüntüler dikkat çekti. Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlarla birlikte tank, araç ve savaşçı sevkiyatı yaptı. Bölgeden gelen görüntüler olası bir askeri harekatın hazırlıklarının başladığına dair ilk işaret olarak yorumlandı. İşte detaylar…

Türkiye’nin ‘askeri harekat yaparız’ çıkışı sonrası dikkat çeken hareketlilik! Alarma geçtiler; hepsi cephe hattına sevk edildi…

Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne yönelik olası bir askeri harekatın hazırlıkları başladı. Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

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SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

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Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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HAKAN FİDAN: ASKERİ HAREKAT YAPARIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'daki yeni yönetimin savaşmaktan korkan bir yönetim olmadığını belirterek, "Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bizim tarafımızdan ya da Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir. Uluslararası başka ülkelerden gelen teröristlerin ülkeyi, Suriye'yi terk etmesi gerek." diye konuştu. Fidan, gereğinin yapılmadığı takdirde askeri harekat yapılacağını söyledi.

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6Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye ypg Türkiye
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