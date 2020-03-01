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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Sekreter Themistoklis Demiris ile görüşen Özügergin, İdlib’deki duruma Türkiye’nin uzun zamandır dikkat çektiğini belirterek, "Nitekim son verdiğimiz şehitler ile orada yeni bir safhaya geçildi." dedi.

"BİZDE İNFİALE YOL AÇTI"

Türkiye’nin, gelinen noktada, Yunanistan'ın da dahil olduğu NATO’dan kayıtsız şartsız destek beklediğini dile getiren Özügergin, "Böyle bir günde, Yunanistan'ın engellemeleri nedeniyle NATO'da bir destek beyanının bile çıkarılamamış olması bizde infiale yol açtı." ifadesini kullandı.

Türk Büyükelçi ayrıca, Türkiye'nin gayretleri sayesinde Avrupa’da derin bir krizin de engellendiğini hatırlattı.

Demiris ise Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ancak mültecilerin geçişlerinden ve bu geçişlerin devam etme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Burak Özügergin

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