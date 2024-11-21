Türkiye'nin batı tarafında deniz yükseldi! Etkili olan lodos ve fırtınayla beraber Ege ve Marmara denizi taştı

İstanbul Avcılar’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, tekneler zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.

SEFERLER İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları sabah saatlerinde birçok vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

O SEFERLER ŞU ŞEKİLDE OLDU...

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

DURUM EGE'DE DE AYNI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

(İHA)