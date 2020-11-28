Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvar

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Türk bilim insanları tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulamaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra önceki gün ikinci doz uygulama başladı. Yerli aşının ikinci doz uygulaması İKUM laboratuvarında sürüyor.

'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ'

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Sezer, 1999 yılında kurulan araştırma merkezinde 1300'e yakın klinik araştırmayı tamamladıklarını belirterek, "Yerli aşımız Türkiye’de ilk kez Covid-19’a karşı geliştirilen bir proje. Şu an itibarıyla 44 gönüllümüz üzerinde ilk dozları tamamlandı. Güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Sağlıklı insanlarla çalışıyoruz. Bu bir klinik araştırma. Şu ana kadar yaşadığımız ciddi bir sıkıntı olmadı, ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Sadece diğer aşılarda da görülebilecek, çok az sayıda aşı yerinde ağrı gibi şikayetlere rastladık. Onun dışında gayet güvenli. Zaten aşı yapılacak 44 kişiye aynı anda yapmadık. Bunları belli gruplar halinde aşılamasını tamamladık. Yine bu şekilde Faz 1’in tamamı gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.