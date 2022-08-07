Türkiye'nin bir yazını kâbusa çevirmişti! Yeni keşifler sevindirdi: Geri dönüyorlar

Müsilaj belasında olumsuz etkileri siliniyor! Bir yıl aradan sonra suyun altı yeniden berraklaşmaya başlarken bölgeyi terk eden deniz canlıları da yavaş yavaş geri dönüyor. Keşif dalışlarında en çok sevindiren gözlemlerden biri de müsilaj tehdidinden kaçarak bölgeyi terk eden kırlangıç balığının yeniden geri dönmesi oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalış eğitmeni Mustafa Atay'dan "Yaşam alanlarını korursak besin zincirindeki tüm canlıların dönüşü mümkün" mesajı geldi.

MARMARA TOPARLANIYOR

Marmara Denizi'nin diplerindeki yaşam yeniden canlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, geçen yıl yapılan dalışta, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’nun gönüllü dalgıçlarının Nefes Dalış Merkezi desteğiyle 14 Haziran 2021 günü açtığı ‘Marmara Nefes Alsın” pankartı müsilaj kümelenmeleri nedeniyle adeta görünmezken, bir yıl sonra dipteki canlılık göze çarptı.

24 Haziran’da yapılan gündüz dalışı sırasında objektiflere yansıyan vatoz, dil balığı, deniz iğnesi, karagöz ve horozbina balıklarıyla yengeç gibi dip canlıları, kırlangıç balığının da yakında döneceğine işaret etmişti. Marmara Denizi’nin toparlanmaya başladığının işareti olan sünger, yosun, deniz yıldızı, karides, midye ve deniz patlıcanı gibi canlıların bulunduğu kayalık habitatların çevresinde adeta yolu gözlenen kırlangıç balığı da kendisini gösterdi.

Meraklı tavırlarıyla önlerinden geçen karagöz balıklarını avlayan iskorpit balıklarının hakimiyetindeki gece dalışında, av ve avcı ilişkisinin besin zincirinde çok önemli olduğu görüldü. Keşif dalışında haziran ayında ince tabaka halinde kendini gösteren müsilajın kaybolduğu görüldü. Sudaki çözünmüş oksijeni yok ettiği için bölgeyi terk eden dip canlılarının dönüşü ilk metrelerden itibaren görülüyor.

"TÜM CANLILARIN DÖNÜŞÜ MÜMKÜN"

Dil balıklarının uyum içinde vatoz balıklarının arasından geçişi sırasında ortaya çıkan kırlangıç balığının umutları arttırdığını söyleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalış eğitmeni Mustafa Atay, denizlerin temiz tutulmasıyla başka canlılarında geri döneceğini belirtti. Atay şöyle konuştu:

“Kilometrelerce uzaktan yağmur suyu kanalından Gebze-Eskihisar sahiline akan evsel ve sanayi atıklarıen büyük tehdit. Müsilajın oluşmasını sağlayan azot fosfor yükünü arttıran bu derelerin ıslah edilmesi ve atık dönüşüm tesislerinin arttırılması gerekiyor. Kırlangıç balığının özellikle gece kendini göstermesi temizlenen bir ekosistemi işaret ediyor. Yaşam alanlarını korursak besin zincirindeki tüm canlıların dönüşü mümkün.”

BİYOLOJİK ARITMA ŞART

Bilim insanları Marmara Denizi’ni korumak için ileri biyolojik arıtmanın Bilim insanları Marmara Denizi’ni korumak için ileri biyolojik arıtmanın şart olduğunun altını çizerken İstanbul ve Kocaeli gibi kalabalık şehirlerde şart olduğunun altını çizerken İstanbul ve Kocaeli gibi kalabalık şehirlerde daha etkin kullanılması gerektiğini sürekli vurguluyor. İleri biyolojik arıtma tesislerinin arttırılması için özel işletmelerin de harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye İş Bankası’nın atık su arıtma ve atık su geri kazanım tesisi yatırımı yapmak isteyenler için geliştirdiği Denizleri Koruyalım kredisi, biyolojik arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

