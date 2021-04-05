Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Girit'in en büyük limanı Heraklion'un yüzde 67 hissesinin satılması için ihaleye çıkıldı. Yolcu gemileri, feribotlar ve yük gemilerine hizmet veren Heraklion limanı için teklifler 30 Temmuz'a kadar sunulabilecek.

BU SATIŞ İLK DEĞİL

Daha önce ise ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da ABD'li girişim grubuna satmak için masaya oturmuştu.

ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturmuştu.

ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edilmişti.

ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedilmişti.

İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON’DA YAPILMIŞTI

Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor. Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedilmişti.