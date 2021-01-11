Türkiye'nin çağrısına Yunanistan'dan yanıt

Miçotakis, Portekiz'in Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Almanya'dan devralması dolayısıyla temaslarda bulunmak üzere gittiği Lizbon'da, mevkidaşı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Kosta ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, "İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'den davet beklediğini, gündemlerinde sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Prosedür basittir, niyet olduktan sonra iki ülke dışişleri bakanlıklarının yetkilileri bir araya gelerek tarih belirler. Bu henüz olmadı ancak Türkiye'nin sürecin başlaması arzusunu dile getirmesi olumludur." ifadelerini kullandı.

Costa da Portekiz'in dönem başkanlığında, Türkiye ile yeniden verimli bir ilişki düzeyine geçmeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, "NATO içerisinde müttefikiz ve Türkiye, AB'nin en önemli komşularındandır. AB içerisinde büyük bir Türk toplumu yaşamaktadır. İlişkileri mümkün olduğu kadar kısa bir sürede normale döndürmeye çalışacağız." diye konuştu.