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Türkiye'nin çağrısına Yunanistan'dan yanıt

11.01.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin çağrısına Yunanistan'dan yanıt

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde bu temaslara katılacaklarını bildirdi.

Miçotakis, Portekiz'in Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Almanya'dan devralması dolayısıyla temaslarda bulunmak üzere gittiği Lizbon'da, mevkidaşı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruzBakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz

Kosta ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, "İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'den davet beklediğini, gündemlerinde sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Prosedür basittir, niyet olduktan sonra iki ülke dışişleri bakanlıklarının yetkilileri bir araya gelerek tarih belirler. Bu henüz olmadı ancak Türkiye'nin sürecin başlaması arzusunu dile getirmesi olumludur." ifadelerini kullandı.

Costa da Portekiz'in dönem başkanlığında, Türkiye ile yeniden verimli bir ilişki düzeyine geçmeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, "NATO içerisinde müttefikiz ve Türkiye, AB'nin en önemli komşularındandır. AB içerisinde büyük bir Türk toplumu yaşamaktadır. İlişkileri mümkün olduğu kadar kısa bir sürede normale döndürmeye çalışacağız." diye konuştu.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün itibarıyla ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız." diye konuşmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, istikşafi görüşmelere ilişkin Türk tarafından henüz bir davet almadıklarını kaydetmişti. (AA)

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