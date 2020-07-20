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Türkiye’nin data kullanımı yüzde 42 arttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu.

Türkiye’nin data kullanımı yüzde 42 arttı

Türkiye’nin data kullanımı 178 GB’ı aştı . Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı , geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu.

TÜRKİYE'NİN DATA KULLANIMINDA İLGİNÇ DETAYLAR

Nisan-Haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla; yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:

1.Muğla (%52 artış)
2.Malatya ve Antalya (%49 artış)
3.Mersin ve Sinop (%46 artış)

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