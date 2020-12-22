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Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları çıktı!

22.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin de 50 milyon doz satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki üçüncü aşama testlerinden ilk sonuçlar ortaya çıktı. Beş kişilik uluslararası bir komitenin değerlendirdiği aşının yüzde 50 etkinlik barajını aştığı belirtildi.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, bir yandan da mutasyon korkusu yaşanıyor. Dünya İngiltere’deki durumu endişeyle takip ederken, onay alan aşıların mutasyona karşı etkili olup olmadığı merak ediliyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech aşısının ardından, Türkiye’nin de 50 milyon doz satın aldığı Çin aşısı CoronaVac’la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Aşıyı üreten Çin merkezli Sinovac Biotech şirketi, Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da üçüncü aşama testleri yürütüyordu. Aşının Brezilya’daki testlerinden ilk sonuçlar geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre geçtiğimiz hafta üçüncü aşama testlerinin tamamlandığı belirtilirken, aşının yüzde 50 etkinlik barajını geçtiği ifade edildi.

YÜZDE 90’IN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Ribeirão Preto Medical School’da görevli Prof. Dr. Domingos Alves, aşının yüzde 95’lere varan etkinliği olduğu belirtilen diğer aşılarla kıyaslanabilir hale gelmesini beklediğini ifade ederken, “Herkes aşının etkinlik oranının yüzde 90’nın üzerinde olmasını umuyor. İlk aşamalardaki sonuçları çok iyiydi” dedi.

200 GÖNÜLLÜ KORONA OLDU

Aşı çalışmaları Butantan Enstitüsü’nde yürütülüyor. Denemeler sırasında gönüllülerden 200’ünün koronavirüse yakalandığı, bu kişilere plasebo mu yoksa gerçek aşı mı uygulandığı açıklanmadı. Ancak bu durumun aşının etkinliğinin görülmesinde bilim insanlarına yeterli veriyi sunması bekleniyor.

Enstitü Direktörü Dimas Covas, aşıyla ilgili değerlendirmeyi beş kişiden oluşan uluslararası bir komitenin yürüttüğünü duyurdu. Komitede, Çin ya da Brezilyalı bir bilim insanı bulunmadığı vurgulandı. Covas, aşının Brezilya’dan önce Çin’de onaylanabileceğini de söyledi.

YOKSUL ÜLKELERİN UMUDU

WSJ, Çin aşısının standart bir buzdolabında saklanabildiğini ve dağıtımının daha kolay olduğuna dikkat çekti. Varlıklı ülkelerin Batılı ilaç şirketlerinin ürettiği dozları satın aldığını ifade eden gazete, yoksul ülkelerin umudunun ise Çin aşısında olduğunu savundu.

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