HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

13.01.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac koronavirüs aşısı Brezilya'da yapılan deneylerde yüzde 50.4 etkinlik gösterdi.

Etkinlik oranı aşının yasal izinleri alması için gereken eşiğin ancak üzerinde olsa da, geçen hafta açıklanan yüzde 78'den oldukça geride.

Aşının ileri safha deneylerini yapan Butantan enstitüsü, geçen hafta "ılımlı ile ağır" COVID-19 vakalarında aşının yüzde 78 etkili olduğunu açıklamış, bunu da "klinik etkinlik" olarak nitelemişlerdi.

Ancak araştırmacılar dünkü açıklamalarında, geçen hafta bahsetmedikleri aşıyı alanlar arasında "çok hafif" olarak nitelenen vakalara da değindiler. Bu vakaların da tıbbi herhangi bir yardım gerektirmediğini belirttiler.

Butantan enstitüsü klinik araştırma tıbbi direktörü Ricardo Palacios, dün açıklanan yüzde 50.4 etkinlik oranının, söz konusu "çok hafif" vakaları da içerdiğini belirtti.

Türkiye Faz 3 olarak nitelenen ileri safha denemelerin erken sonuçlarını 24 Aralık'ta, paylaşmış, burada aşısının koruyuculuğunun yüzde 91.25 oranında olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ikinci ülke konumundaki Brezilya'da hükümetin satın almak istediği iki aşıdan biri olan CoronaVac aşısının deney sonuçları hayal kırıklığına yol açtı.

Birçok bilim insanı ve gözlemci geçtiğimiz hafta deney sonuçlarını kısmi olarak açıklayan Butantan biomedikal merkezine beklentileri yükselttiği gerekçesiyle ağır eleştiride bulundu.

Buna rağmen kamu sağlığı uzmanları, hasta yükü altında ezilen Brezilya hastanelerindeki yükün aşının başlamasıyla birlikte azalacağına dikkat çektiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldiKoronavirüs aşıları için beklenen gün geldi
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

Görüntüler İzmir'den! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

Görüntüler İzmir'den! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Disneyland aşı merkezi oluyor!

Disneyland aşı merkezi oluyor!

ABD Başkanı Trump’ın YouTube hesabı askıya alındı

Trump'a bir şok daha! En az 7 gün...

Trump'ı görevden alacak mı? Mike Pence'den 25. ek madde açıklaması

Trump'ı görevden alacak mı? Flaş 25. ek madde açıklaması

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Kaos büyüyor! Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.