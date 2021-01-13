Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Etkinlik oranı aşının yasal izinleri alması için gereken eşiğin ancak üzerinde olsa da, geçen hafta açıklanan yüzde 78'den oldukça geride.

Aşının ileri safha deneylerini yapan Butantan enstitüsü, geçen hafta "ılımlı ile ağır" COVID-19 vakalarında aşının yüzde 78 etkili olduğunu açıklamış, bunu da "klinik etkinlik" olarak nitelemişlerdi.

Ancak araştırmacılar dünkü açıklamalarında, geçen hafta bahsetmedikleri aşıyı alanlar arasında "çok hafif" olarak nitelenen vakalara da değindiler. Bu vakaların da tıbbi herhangi bir yardım gerektirmediğini belirttiler.

Butantan enstitüsü klinik araştırma tıbbi direktörü Ricardo Palacios, dün açıklanan yüzde 50.4 etkinlik oranının, söz konusu "çok hafif" vakaları da içerdiğini belirtti.

Türkiye Faz 3 olarak nitelenen ileri safha denemelerin erken sonuçlarını 24 Aralık'ta, paylaşmış, burada aşısının koruyuculuğunun yüzde 91.25 oranında olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ikinci ülke konumundaki Brezilya'da hükümetin satın almak istediği iki aşıdan biri olan CoronaVac aşısının deney sonuçları hayal kırıklığına yol açtı.

Birçok bilim insanı ve gözlemci geçtiğimiz hafta deney sonuçlarını kısmi olarak açıklayan Butantan biomedikal merkezine beklentileri yükselttiği gerekçesiyle ağır eleştiride bulundu.

Buna rağmen kamu sağlığı uzmanları, hasta yükü altında ezilen Brezilya hastanelerindeki yükün aşının başlamasıyla birlikte azalacağına dikkat çektiler.



