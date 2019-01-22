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Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! 46 ilin risk derecesi düştü, 6 ilin yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önemli bir deprem ülkesi olan Türkiye’de binaların daha güvenli inşa edilebilmesi için uzun bir çalışmanın ardından deprem yönetmeliği ve deprem haritasını güncelledi. 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren yeni yönetmelik ve haritaya, Jeofizik Mühendisleri Odası başta olmak üzere bazı meslek odaları ile bilim insanları itiraz etti.

1996 yılında kullanıma sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı tarafından Mart 2018'de yenilendi. Yeni harita resmen, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı.

Güncellenen harita ile Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Bu iller; Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon.

Ayrıca eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

HARİTAYA İTİRAZ GELDİ

Yeni yönetmelik ve haritaya, Jeofizik Mühendisleri Odası başta olmak üzere bazı meslek odaları ile bilim insanları itiraz etti.

AFAD’ın yaptığı değişiklikler konusunda uyarıları değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi jeofizik uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, deprem riskinin azaltıldığı 46 ilden daha önce büyük depremlerin meydana geldiği Adana Ceyhan ve Gemlik bölgesinin aktif ray hattında bulunduğuna dikkat çekti.

Barış, yeni yönetmelikte deprem riskinin düşürüldüğü yerlerde depreme dayanıklılık şartlarının da gevşetildiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

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AFAD deprem deprem haritası

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