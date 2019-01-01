Meydanları dolduran vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Türkiye’nin dört bir yanında yılbaşı coşkusu

İzmir İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

İstanbul / Taksim Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi. 2019'a girilmesiyle meydanda büyük bir coşku yaşandı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı.

2019'a girilmesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yaşanan coşku havadan da görüntülendi.

Palandöken Palandöken’de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik ve oryantal eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağı ardından havai fişek gösterisini izledi.

Rusya, Polonya, İran ve Hollanda’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından Palandöken’e gelen turistler ve tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede dilek balonlarını uçurdu ve çalınan şarkılara eşlik etti. Turistler, karda dans eden oryantal Nagehan’a da eşlik etti.

Öte yandan saatler tam 00.00 gösterdiğinde 9 aydır birlikteliği olan bir çift evlenme teklifinde bulundu. Genç, kız arkadaşına bulunduğu teklife evet cevabını alınca büyük mutluluk yaşadı.

Marmaris Marmaris'te kutlamaların adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Çok sayıda kişi meydanda belediye tarafından düzenlenen kutlama programında gönüllerince eğlendi. Grupların sahne aldığı eğlencede, çalınan hareketli müziklere meydanın ortasındaki bölgenin en büyük su havuz da eşlik etti. Havuzun saçtığı rengarenk ışıklar ve metrelerce yükseğe çıkabilen tazyikli su ilgi çekti.

Meydanı dolduranların 10'dan geriye doğru sayarak girdikleri yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi güzel görüntüler oluşturdu. Marmaris'tekiler yeni yılı yoğun yağış altında karşıladı.

Bodrum Bodrum'da ise yılbaşı gecesi Barlar Sokağı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki kafe, restoran ve barlarda yoğunluk yaşandı. Yeni yıla dakikalar kala kalabalık, Belediye Meydanı'nda şarkıcı Edis'in verdiği konserle eğlenceli dakikalar yaşadı. 5'ten geriye sayarak yeni yıla giren kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Meydandakiler daha sonra çok sayıda dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "iyi bir yıl geçirmeyi" diledi. Bodrum'da meydanı dolduran kalabalık yeni yıla yoğun yağışla "merhaba" dedi.

Fethiye Fethiye'de çok sayıda kişi yeni yılı karşılamak için bir araya geldi. Beşkaza Meydanı ve Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya toplanan kalabalık eğlendi. fethiyeliler zaman zaman davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.