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Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi geldi: 2 bin metrelik yer sofrası kuruldu

30.01.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyünde 17 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren Zilan aşireti liderlerinden 'Şeyh' Süleyman Bağdu'yu anmak için düzenlenen törende 2 bin metre uzunluğunda yer sofrası kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi geldi: 2 bin metrelik yer sofrası kuruldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyünde, 30 Ocak 2006'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Zilan aşireti liderlerinden 'Şeyh' Süleyman Bağdu için her yıl anma etkinliği düzenleniyor. Zilan Türbesi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok kentinden binlerce kişi katıldı.

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Etkinlikte yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda yer sofrası kuruldu. Onlarca kurban kesilerek, gelen misafirlere ikramda bulunuldu, dualar edildi.

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Anma programında konuşan 'Şeyh' Süleyman Bağdu'nun oğlu 'Şeyh' Selman Bağdu, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ocak 2006 tarihinde elim bir kaza sonucu dünyası değişen babamın 17'nci yıl dönümünü Türkiye'nin dört bir yanından, 7 bölgesinden gelen kardeşlerimle, okunan mevlitlerle yad ettik. Yer sofrasında misafirlerimizi ağırladıktan sonra bugün itibarıyla misafirlerimizi göndereceğiz inşallah. Bir anma töreni olarak bu etkinliği her sene yapıyoruz. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum. Yöre şartlarından ya da doğa şartlarından dolayı gelemeyen kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bu bir etkinliktir, her sene de devam edecek inşallah."

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(DHA)

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