Türkiye'nin en acıklı listesi: İsim isim hayattan koparılan 12 bebek ve ölüm nedenleri ortaya çıktı! Resmen can vermesini beklemişler

Sözde sağlıkçıların gözünü öyle bir para hırsı bürüdü ki yenidoğan bebekler ölürken alem yapmaktan, para saymaktan, maç keyfi yapmaktan geri durmadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları da işin içindeydi. Özel hastanelerle anlaşma yapıldı, bebek acil hastaları bu hastanelerdeki yenidoğan ünitelerine sevk edildi. Böylece hem ailelerden hem SGK'dan kazanç sağlanıyordu, hem de son derece kirli bir kazanç!

9 HASTANEDE BEBEKLERİN CANINA KIYILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bu hastaneler; Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital idi.

BEBEKLERİ BÖYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturma dosyasındaki uzmanların Milliyet'te yer verilen raporuna göre; çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş.

İŞTE İSİM İSİM HAYATTAN KOPARILAN BEBEKLER VE ÖLÜM NEDENLERİ

Bebeklerin isimleri ve ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Hayvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

Aşağıda ise bebeklerin ölümünden sorumlu doktor ve hemşirelerin isimlerinin listesi yer alıyor...

Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN

Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN

Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ

Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ

Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI

Hemşire: Hasan Basri GÖK

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASININ 18 AYLIK KRONOLOJİSİ

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır