HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin en acıklı listesi: İsim isim hayattan koparılan 12 bebek ve ölüm nedenleri ortaya çıktı! Resmen can vermesini beklemişler

Türkiye'nin en acıklı listesi: İsim isim hayattan koparılan 12 bebek ve ölüm nedenleri ortaya çıktı! Resmen can vermesini beklemişler

20.10.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlar yaşama gözlerini yeni açmıştı, nasıl bir merhametsizliğin içine doğduklarından habersizlerdi. 12 bebek, kendilerini hayatta tutması gereken vicdansızların sorumsuzluğunda can verdi. Bebeklerin ölümünden sorumlu yenidoğan çetesindeki doktor ve hemşirelerin ardından şimdi de Türkiye tarihine geçecek en acı listesi de ortaya çıktı. İşte 12 bebeğin isimleri ve ölüm nedenleri...

Türkiye'nin en acıklı listesi: İsim isim hayattan koparılan 12 bebek ve ölüm nedenleri ortaya çıktı! Resmen can vermesini beklemişler

Sözde sağlıkçıların gözünü öyle bir para hırsı bürüdü ki yenidoğan bebekler ölürken alem yapmaktan, para saymaktan, maç keyfi yapmaktan geri durmadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları da işin içindeydi. Özel hastanelerle anlaşma yapıldı, bebek acil hastaları bu hastanelerdeki yenidoğan ünitelerine sevk edildi. Böylece hem ailelerden hem SGK'dan kazanç sağlanıyordu, hem de son derece kirli bir kazanç!

9 HASTANEDE BEBEKLERİN CANINA KIYILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bu hastaneler; Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital idi.

thumbs_b_c_cccf64f37276477920627a2df164494b

BEBEKLERİ BÖYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturma dosyasındaki uzmanların Milliyet'te yer verilen raporuna göre; çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş.

thumbs_b_c_8916d4c6d8c0dfe8c97496ad2070b189

İŞTE İSİM İSİM HAYATTAN KOPARILAN BEBEKLER VE ÖLÜM NEDENLERİ

Bebeklerin isimleri ve ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale
2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler
3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon
4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip
5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği
6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

thumbs_b_c_8a128c27cfba7476ce68b662e0849882

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları
8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği
9 - Hayvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon
10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi
11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme
12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

thumbs_b_c_df98317da922b7208040ab74b2bf5ffd

Aşağıda ise bebeklerin ölümünden sorumlu doktor ve hemşirelerin isimlerinin listesi yer alıyor...

  • Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi
  • Dr. İlker Gönen
  • Dr. Ahmet Atilla Yılmaz
  • Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
  • Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM
  • TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
  • Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
  • Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
  • Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
  • Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
  • Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ
  • Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
  • Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
  • Hemşire: Hasan Basri GÖK

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASININ 18 AYLIK KRONOLOJİSİ

07_17_03_AA-35952880Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hastane bebek yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Türkiye'yi derinden sarsan soruşturma bu ihbarla başladı! "Bu vatan hainlerine dur demeli"

Türkiye'yi derinden sarsan soruşturma bu ihbarla başladı! "Bu vatan hainlerine dur demeli"

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.