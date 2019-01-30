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Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Fransız ressam Félix-Auguste Clément’e ait 35 metrekarelik dev tablo, rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisine yerleştirilerek Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'na getirildi. Kapalı kasa kamyonetle eskort eşliğinde getirilen Çölde Av tablosu Resim Müzesi'ne yerleştirildi.

Resim Müzesi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından sanatseverlerle buluşturulmaya hazırlanıyor. Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, bünyesine kattığı Çölde Av eseriyle sanat eserinin tanıtılması yönünde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Çölde Av artık Resim Müzesi'nde olacak

Türkiye’nin en büyük Oryantalist tablosu ‘Çölde Av’, Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yerinden alınarak Milli Saraylar’a bağlı Resim Müzesi’ne taşındı.
3 aydır titiz bir çalışma yürüten Milli Saraylar ekibi, nakliye planında her aşamayı onlarca kez prova etti. Fransız ressam Félix-Auguste Clément’e ait 35 metrekarelik devasa tablo, önce rulo halinde, ahşap koruma sandığı içerisine büyük bir titizlikle yerleştirildi.
Ardından yine aynı titizlikle kapalı kasa kamyonete yerleştirilen devasa tablo Yeniköy’deki Sait halim Paşa yalısından eskort eşliğinde Resim Müzesi’ne nakledildi.
Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen ‘Çölde Av’, Resim Müzesi’nde uygulanacak restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacak.
Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, ‘Çölde Av’ tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirmiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Müzede Av sait halim paşa yalısı

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