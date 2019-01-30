Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Resim Müzesi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından sanatseverlerle buluşturulmaya hazırlanıyor. Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, bünyesine kattığı Çölde Av eseriyle sanat eserinin tanıtılması yönünde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
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