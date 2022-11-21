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  4. Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi! Korkutan yangın sonrası akıllarda soru işareti oluştu

Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi! Korkutan yangın sonrası akıllarda soru işareti oluştu

21.11.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük göllerinden olan ve Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde kamışların bulunduğu alanda çıkan yangın devam ederken, gölde kasım ayında çıkan yangın sayısının 5 olması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Öte yandan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi! Korkutan yangın sonrası akıllarda soru işareti oluştu

Eber Gölü’nün kuruyan kısımlarında kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Gölde çıkan son yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 5 olurken, durum akıllarda soru işareti bıraktı. Gölden yükselen alev ve dumanlar dronla da görüntülendi.

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Mersin'deki Göksu Deltası'nda korkutan yangın! Ekipler yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor Mersin'deki Göksu Deltası'nda korkutan yangın! Ekipler yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor

KORUMA ALTINDA OLAN BÖLGEDE YANGIN

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Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda da yangın çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eber Gölü

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