Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi! Korkutan yangın sonrası akıllarda soru işareti oluştu

Eber Gölü’nün kuruyan kısımlarında kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Gölde çıkan son yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 5 olurken, durum akıllarda soru işareti bıraktı. Gölden yükselen alev ve dumanlar dronla da görüntülendi.

KORUMA ALTINDA OLAN BÖLGEDE YANGIN

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda da yangın çıkmıştı.

