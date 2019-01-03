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Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 200 kamyon kar kullanılarak Türkiye’nin en büyük kardan heykelleri yapıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek anma programında sergilenecek heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirildi.

Türkiye’nin en büyük kardan heykelleri Sarıkamış Şehitleri için yapıldı

Heykeller, Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin 15 gün süren çalışmasının ardından tamamlandı.
Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ, kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyledi.
Yapılan kardan heykellerin açılışı 5 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
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Kars Sarıkamış Şehitleri kardan heykel Cıbıltepe Kayak Merkezi

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