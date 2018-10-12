HABER

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 07:33 | Son Güncelleme

Adana’da bir dilenci park içerisinde ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşların önünü keserek para dilendi. Kameralara yansıyan görüntülerde dilencinin vatandaşların huzurunu kaçırması dikkat çekti.

Olay, Seyhan İlçesi’nde bulunan Merkez Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir dilenci, park içerisinde bulunan banklarda oturan vatandaşlara, ‘Dua Kitabı’ satıyorum adı altında para almak için adeta yakalarına yapıştı. Dilenci para alana dek vatandaşların yanından ayrılmayarak insanlarını huzurun kaçırdı. Dilenci para aldıktan sonra, park içerisinde bulunan diğer bankların yanına giderek aynı yöntemle bir çok kişiyi rahatsız etmeye devam etti.

AS

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARKI

Türkiye’nin en büyük parkı olan Merkez Park içerisinde, dilenci şahıs bankta oturan vatandaşlardan para aldıktan sonra, park içerisinde yürüyen vatandaşların önünü kesti. Dilenci önünü kestiği vatandaşlardan para alana kadar peşlerini bırakmazken, para aldıktan sonra başka kişilere yöneldi. Park güvenliği durumu fark edince elinden sadece dilenciyi uzaklaştırmak geldi.

AS2

Daha sonra dilenci, güvenliğin olmadığı noktaya tekrar gelerek vatandaşları huzursuz etmeye devam etti.

İHA

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Kaşıkçı olayında ses getirecek yazı: Bana paranoyak diyebilirsiniz ama...Kaşıkçı olayında ses getirecek yazı: Bana paranoyak diyebilirsiniz ama...
Çin'deki araştırmada iki anneli fare yavruları dünyaya getirildiÇin'deki araştırmada iki anneli fare yavruları dünyaya getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana park

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Okuyucu Yorumları 5 yorum
hiç bir zaman bunlara önlem alınmıyor güvenlik sadece göstermelik orada güvenlikciler bunlara bişey yapamaz çünkü bu serseriler işi zorbalığa hatta kavgaya kadar götürüyor sonrası mı polis gelirser haplıyım gartibanım zaten tipe baksan esrarkeş eroinman serserinin teki millet ne yapsın polis bile bişey yapamıyor
ne dilencisi arkadaş adam uyuşturucu parası topluyor milltten zorla vermesen bıçak çeker orda versen sıkıntı vermesen sıkıntı böyle tinerciler esrarcılar sokakta dolaşıyor
Bu devamlı başımıza gelen bir olay anormal olarak bakmıyoruz artık son 1 aydır otobüste aile parklarında ve menderes tarafında benim duyduğum ve gördüklerim bir sürü olaylar var. İnşallah bunlardan kurtuluruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Denizli’de otel yangını

Denizli’de otel yangını

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Kaşıkçı olayında ses getirecek yazı: Bana paranoyak diyebilirsiniz ama...

Kaşıkçı olayında ses getirecek yazı: Bana paranoyak diyebilirsiniz ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.