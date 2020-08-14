Türkiye'nin en büyük seyir terası! Akın akın gidiyorlar

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce (Cittaslow) 'sakin şehirler' ağına dahil edilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nü izleyebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle cam teras yapıldı. 'Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi' kapsamında Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek olan cam teras, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olan 143 metre yüksekliğinde kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli camla kaplanan teras, ziyaretçilerine boşlukta yürüyor hissi vermesini yanı sıra doyumsuz manzarayı izleme imkanı sunuyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Tortum Gölü'nün kenarında Pirin Kayalar mevkinde yapımı tamamlanan cam seyir terası yerli ve yabancıların akınına uğruyor. Ankara'dan geldiğini söyleyen Gökhan Zorlu, "Erzurum'da böyle bir yer olduğunu duyduk. Manzara harika, süper. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Muhteşem bir yer. İlk etapta korkutucu gibi gelse de harika bir yer" dedi.