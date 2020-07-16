HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?’ paylaşımı olay oldu! Görevden uzaklaştırdılar

‘Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?’ paylaşımı olay oldu! Görevden uzaklaştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek yapılan video paylaşımı büyük tepki çekti. Videoyla ilgili soruşturma başlatan Tunceli Valiliği, 3 polis ve 1 imamın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

‘Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?’ paylaşımı olay oldu! Görevden uzaklaştırdılar

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı.

Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş baskın yaptı‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş baskın yaptı
Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanlarıPersonel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
Görüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Haraç çetesi çökertildi

Görüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Çete çökertildi

‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı

‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş baskın yaptı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını bölge bölge yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Prof. Dr. Mustafa Çetiner dikkat çeken açıklama: Koronavirüsün diğer türleri yaygınlaşacak

Tarih verip açıkladı: Koronavirüsün diğer türleri yaygınlaşacak

Yol ortasında aküsü biten otomobilin sürücüsü çılgına döndü

İstanbul'un göbeğinde ilginç anlar! Sinir krizi geçirdi

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR başvuru işlemleri

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR başvuru işlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.