Türkiye'nin en çok konuşulan savcısı Yavuz Engin'in gündem olan paylaşımı! Süper kahraman detayı dikkat çekti

Son yılların en büyük skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi geçtiğimiz günlerinden en çok konuşulan konusuydu. Çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu.

SÜPER KAHRAMAN GİBİ ÇİZDİLER

Öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaşan Savcı Yavuz Engin'in çocuklar tarafından bir süper kahraman gibi resmedilmesi görenleri duygulandırdı.

Çocuklar savcıya teşekkür ederken, Savcı Engin de, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' notunu paylaştı.

DUYGULANDIRAN NOTLAR

Bir çocuğun, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" cümleleri duygulandırdı.