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Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti artık 'sarı'ya döndü!

14.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs risk haritası sıralamasında en düşük riskli bölgeler olarak gösterilen mavi kategoride yer alan Şırnak, son açıklanan verilerin ardından sarı renge dönerek orta riskli iller arasında yer aldı.

Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti artık 'sarı'ya döndü!

Türkiye'de, 1 Mart günü başlayan kontrollü normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında en az vaka görülen illerin başında gelen, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Şırnak, açıklanan son verilerle göre, 'sarı' kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Açıkladığı 'vaka oranı' haritasına göre 27 Mart - 2 Nisan verilerinde 100 bin kişide 23,43 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 3-9 Nisan verileri ise 32,17'ye yükseldi.

RAMAZAN NEDENİYLE LOKONTALAR VE KAFELER GÜNDÜZ KAPALI

Koronavirüs risk haritası açıklandığından beri en az vaka yaşanan il olarak dikkat çeken Şırnak'ta, lokantalar ve kafeler ramazan nedeniyle gündüzleri kapalı olurken, iftar saatlerinde ise paket servis yapacaklar. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'KURALLARA DİKKAT ETTİKÇE ESKİ GÜZEL GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ'

Kurallara uyarak 'mavi' kategoriye dönüşün mümkün olduğunu anlatan Hüsniye Yüksel Sanır, "Rehavete kapılıp maskelerimizi indirmeden, sosyal mesafemize dikkat ederek, inşallah tekrardan maviye döneceğiz. İnşallah vaka sayılarında azalamaya gideriz. Vatandaşlarımız inşallah tedbirlere uymaya devam edecekler. Sosyal mesafe ve maskemize dikkat ettikçe, kurallara dikkat ettikçe eski güzel günlerimize döneceğimizi düşünüyorum. Maskemizi takalım" dedi.

Sedat Önder ise, daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, "Daha fazla önlem alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

VAN MAVİYE DÖNÜYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van’da vaka sayısı 100 binde 61.69'a gerildi. ‘Hayat Eve Sığar’ haritası ise yeniden maviye döndü.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van’daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte maviden sarıya dönerken, Ramazan ayının başlamasıyla 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında oluşan kırmızı alanlar yerini yeniden mavi renge bırakmaya başladı. Diğer illere göre vaka düşüşü ile 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması Vanlıları sevindirdi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şırnak

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