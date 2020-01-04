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  4. Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 2019’da en çok satan otomobili yarışında lider değişmedi. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen 10. Gladyatör Ödülleri töreninde Fiat Egea, dördüncü kez Türkiye’nin en çok satan otomobili ödülünü aldı.

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Fiat Egea, ülkemizde hayli yüksek satış rakamlarına ulaştı. Bunda otomobilin fiyat/performans dengesinin yüksek oluşunun da büyük bir payı var kuşkusuz. Hal böyle olunca otomobil Türk halkı tarafından pek bir sevildi pek bir beğenildi. Bu durum, 3 Ocak’ta Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ve bu yıl onuncu yılı kutlanan Gladyatör Ödülleri’nde de tescillendi.

FİAT EGEA YILIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ OLDU

  1. Gladyatör Ödülleri’nde Fiat Egea, 2019 yılı boyunca toplam 55 bin 430 satış yaparak yılın en çok satan otomobili oldu. Daha önce 3 kez bu unvanı kazanan Fiat Egea, böylece dördüncü kez ipi göğüsledi. Fiat markası ise, Egea başarısının ardından 2019 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satış yapan otomobil markası olmayı başardı.
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‘’HEYECANLI VE GURURLUYUZ’’

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat’ın ödül töreninden çeşitli ödüllerle dönmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Aytaç açıklamasında, bu yıl gerçekleştirdikleri 76 bin adetlik iç pazar satışlarının yüzde 95’ini Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli modellerin oluşturduğunu belirterek, ‘’ Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. ‘’ ifadelerini kullandı. Aytaç ayrıca, Fiat Egea’nın başarısından dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarını da sözlerine ekledi.

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