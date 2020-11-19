Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesiydi! Ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız

Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bir önceki yılın aynı dönemine göre yağış miktarı yüzde 50 oranında azaldı. Küresel iklim değişikliği ile yağış rejiminin düzensizliğinin arttığı bölgede uzmanlar, orman arazilerinin azalması ile gelecekte ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarılarında bulunuyor.

DERELERDE ÖLÇÜM YAPILDI

Karadeniz Bölgesi'nde, TÜBİTAK destekli Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nusret Karakaya'nın yürütücülüğündeki projesi ile Türkiye'deki akarsular incelenmeye alındı. Artvin Çoruh Üniversitesi ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları proje kapsamında, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına deresinde ölçümler yaptı. Uzmanlar, dere ve akarsuların debisinde önceki yıla göre düşüş yaşandığını belirledi.

'HER YIL ANOMALİ YAŞIYORUZ'

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Özalp, Doğu Karadeniz'de son yıllarda mevsimsel yağışlarda düzensizlik yaşandığını söyleyerek, "Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle son bir kaç aydır Meteoroloji'nin sunduğu raporlarda bir önceki yıla ve önceki uzun dönemli ortalamalara göre yağışların düştüğü ortaya çıktı. Bundan dolayı akarsuların debilerinde düşüş yaşandığı bir gerçek. Bunu iklim değişikliğine de bağlayabiliriz. Aslında son 40 yıldır bunun etkilerini ciddi biçimde görüyoruz, yaşamaya başladık. İklim değişikliğinin burada en büyük etmeni yağış mevsimlerinin değişmesidir. Normalde Doğu Karadeniz düzenli bir yağışa ve dolayısıyla akarsu akışına sahip deriz. Artık görüyoruz ki her yıl bir anomali yaşıyoruz, sürekli rekorlar kırıyoruz. Akarsu yatağının geniş olacağı bu dönemlerde ne yazık ki oldukça az su aktığını görebiliyoruz. Bunu da iklim değişikliğine bağlayabiliriz" diye konuştu.