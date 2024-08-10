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  4. Türkiye’nin en ferah sokağı! Buraya giren asla sıcaklamıyor

Türkiye’nin en ferah sokağı! Buraya giren asla sıcaklamıyor

10.08.2024 10:31
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağı’na yerleştirilen 14 adet vantilatörle; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken yaz sıcaklarına rağmen ferah bir şekilde zaman geçiriyor.

Türkiye’nin en ferah sokağı! Buraya giren asla sıcaklamıyor

Beypazarı Belediyesi tarafından, ilçede yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı’na 14 adet vantilatör konuldu. Sokağın üzerinin perdeler ile kapatılmasıyla da gölge bir ortam oluşturuldu.

"VATANDAŞLARIMIZ VANTİLATÖRÜN DİBİNDEN AYRILMIYOR"

Şehrin stresinden uzaklaşarak nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı’nda vantilatörlerin ardından vatandaşların ve esnafın keyfi yerinde. Tarihi sokakta esnaflık yapan Hasan Özkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok olumlu ve güzel bir şey. Özer başkana teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve turistler bu çarşıya geldiği anda alışveriş yapacağım diye vantilatörün dibinden ayrılmıyor. Vatandaş burada kalıyor, alışveriş ediyor ve esnaf memnun” diye konuştu.

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Tarihi sokağa alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise serinlemeye uğraştığını ve vantilatörlerin bu yaz sıcağında çok iyi geldiğini ifade etti.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara vantilatör
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