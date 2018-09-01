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“Türkiye’nin En İyi İşi”nde mesai bitti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 08:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi” projesi kapsamında 30 bin lira maaşla bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Tanay’ın mesaisi bitti.

Ortaca Belediyesi iş birliği ile Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunda gerçekleşen "Türkiye'nin En İyi İşi” projesi kapsamında bölgenin tanıtım yüzü olan Efe Tanay, 1 ay boyunca hiç harcama yapmadan tatil yaptı.

Profesyonel turistin mesaisi bitti

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1-31 Ağustos tarihleri arasında hiçbir ücret ödemeden Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunda çeşitli aktivitelere katılan ve bölgeyi gezen Tanay, deneyimlerini blog sayfasında ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Tanay, Günlüklü Restoran'da düzenlenen törenle Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Kozmacha Reklam Ajansı ortağı Fatih Akaslan’dan 30 bin liralık çekini aldı.
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Profesyonel turist Efe Tanay’ın, yöreyi çok iyi tanıttığını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “30 gün süresince çok güzel çalışmalar yaptı. Efe, gezginci geçmişi ile bilinen bir arkadaşımızdı.
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Proje sonunda 600 bin takipçiye ulaşmış, bu çok büyük bir rakam. Ben hakkıyla bu işi yaptığına inanıyorum ve kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Profesyonel turist Efe Tanay, 30 günlük sürecin çok heyecanlı ve güzel geçtiğini ifade etti. Tanay, “Ortaca ve çevresinde, Dalyan, Sarıgerme, Köyceğiz ve Dalaman’da aktivite olanakları, gezilecek yerler çok fazla, 31 güne bunları sığdırabildiysek ne mutlu. Her şey çok güzel geçti” dedi.
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Efe Tanay, Moskova’da doktora yaptığını hatırlatarak, proje sonunda kazandığı 30 Bin lirayı eğitimi için harcayacağını, bir kısmı ile de çeşitli yardımlarda bulunacağını sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
profesyonel turist Muğla

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