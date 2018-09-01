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Türkiye’nin en kalabalık ilçe ve şehirleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara`dan ilçelerin ilk sıralarda yer aldığı listeye, Bursa ve Adana`dan birer ilçe ile Gaziantep`ten 2 ilçe girdi.

İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri

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