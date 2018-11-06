Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kirliliği nedeniyle toplum sağlığı tehlikeye girmeye başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bu mevsimde solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH gibi hastalıklarda artış söz konusu olduğunu söyledi. Dr. Başak Burgazlıoğlu, Türkiye'deki hava kirliliği değerlerinin Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartların üzerinde olduğunu belirten Burgazlıoğlu, dünyada her gün 20 bin kişinin hava kirliliği yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2050 yılında hava kirliliğinin dünya genelinde birinci ölüm sebebi olacağını öngörmektedir. Hava kirliliğine bağlı gelişen ölümlerin yaklaşık yarısı trafik kirliliği, kömürlü termik santraller, ısınma, orman yangınları, hafriyat kazıları ve çöl kumları gibi dış ortam hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği kansere sebebiyet veriyor" dedi. Burgazoğlu ülkemizde de kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH da artış olduğuna vurgu yaptı.