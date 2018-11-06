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Türkiye'nin en kirli 6 ili!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bu mevsimde solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH gibi hastalıklarda artış söz konusu olduğunu söyledi. Dr. Burgazlıoğlu, "Iğdır, Batman, Afyon, Osmaniye, Gaziantep ve Siirt, Türkiye'nin en kirli 6 ili olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kirliliği nedeniyle toplum sağlığı tehlikeye girmeye başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bu mevsimde solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH gibi hastalıklarda artış söz konusu olduğunu söyledi. Dr. Başak Burgazlıoğlu, Türkiye'deki hava kirliliği değerlerinin Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartların üzerinde olduğunu belirten Burgazlıoğlu, dünyada her gün 20 bin kişinin hava kirliliği yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2050 yılında hava kirliliğinin dünya genelinde birinci ölüm sebebi olacağını öngörmektedir. Hava kirliliğine bağlı gelişen ölümlerin yaklaşık yarısı trafik kirliliği, kömürlü termik santraller, ısınma, orman yangınları, hafriyat kazıları ve çöl kumları gibi dış ortam hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği kansere sebebiyet veriyor" dedi. Burgazoğlu ülkemizde de kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH da artış olduğuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN KİRLİ 6 İLİ

Burgazlıoğlu, "Türkiye'de hava kirliliği değerleri, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sağlığın korunması için belirlediği standart sınır değerlerin oldukça üzerindedir. Verilere göre, Avrupa'da hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri Türkiye. Avrupa Çevre Ajansı (EEA) verilerine göre, Türkiye'de şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 97,2'si sınır değerlerin üzerinde partikül maddeye (PM) maruz kalmaktadır ve 2010 yılında Türkiye'de dış ortamda partikül madde ve ozona maruz kalma sebebiyle yaklaşık 28 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Iğdır, Batman, Afyon, Osmaniye, Gaziantep ve Siirt, Türkiye'nin en kirli 6 ili olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.

"HAVA KİRLİLİĞİ KANSER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

Hava kirliliğinin insan sağlığına değişik derecelerde zarar verdiğini ifade eden Burgazlıoğlu, "Solunum, kalp ve dolaşım, üreme, sinir sistemi üzerine tesiri bulunmaktadır. Solunum sistemi üzerine olan etkilerine bakıldığında hava yolu tahrişi, akciğer fonksiyonlarında azalma, üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları, astım ve KOAH dikkati çekiyor. Bu kronik hastalıklar sebebiyle hastaneye başvurular, hastanede yatışlar ve akciğer kanseri riskinde artış var" diye konuştu.

DHA

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