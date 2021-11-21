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Türkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertte

21.11.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da dört kulaklı olarak dünyaya gelen Midas isimli kedi için açılan sosyal medya hesabı kısa sürede 90 bin takipçiyi aştı. Kedinin sahipleri ise, Midas adına açılan sahte hesaplardan çok tedirgin olduklarını belirtti.

Türkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertte

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir evin bahçesinde dünyaya gelen 7 kedi yavrusundan Midas adındaki “Russian Blue” (Mavi Rus) cinsi kedi, diğer 6 kardeşinden farklı olarak dört kulaklı olarak dünyaya geldi. Midas’ı sahiplenerek bakımını üstlenen Cengiz Keçici, “Bir arkadaşım evinin bahçesinde sokak kedilerine bakıyor. Sokak kedilerinden biri de 7 yavru doğuruyor. Birkaç tanesini sahiplendirmiş. Bizimle de paylaştı bu durumu. Midas’ı görünce çok enteresan ve tatlı geldi ve biz de sahiplenmek istedik” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA ENTERESAN GELİYOR"

Midas’ın kardeşlerinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Keçici, diğer kardeşlerinin tekir cinsi kediler olduğunu ifade etti. Sosyal medyada kendine ait bir hesabı olmasını ve onu sokaktan sahiplendiklerinin bilinmesini istediklerini vurgulayan Keçici, “İnsanlara enteresan geliyor. Enteresan gelen bazı şeyler insanları tedirgin ya da mutlu edebiliyor. Sokakta dört kulaklı kedi görsek biz de ne tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Midas’ın sevecen bir canlı olduğunu, bizim onu sevebileceğimizi ve onun da aynı şekilde karşılık verebileceğinin görülmesini istedik” diye konuştu.

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"İLERİDE MADDİ GELİRE DÖNÜŞÜRSE..."

Midas adına açılan Instagram hesabının ilk 20 günde 88 bin takipçiyi geçtiğini vurgulayan Keçici, hesabın genellikle yurt dışından, özellikle de Güney Amerika’dan yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye’de yeni yeni tanındığını belirtti. Keçici, “Birkaç takipçi bize para göndermeyi teklif etti. Parayı kabul etmedik. Bu parayla sokak hayvanlarına mama alınmasını istedik. İleride maddi bir gelire dönüşürse sokak hayvanlarının daha huzurlu yaşayacağı bir barınak kurulabilir” şeklinde konuştu.

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"MİDAS'IN TEK SAYFASI VAR"

Midas adına sahte sosyal medya hesapları kurulduğunu ve bu konudan çok tedirgin olduklarını da dile getiren Keçici, “Bir kedi adına neden sahte hesap açıldığını anlamlandıramıyoruz. Midas’ın tek sayfası var. Onaylı sayfa dışında hesap açılıyor olması bizi tedirgin ediyor. İnsanların Midas üzerinden gelir kaynağı elde etme düşüncesi veya farklı bir amacının olması bizi rahatsız ediyor” açıklamasında bulundu.

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"BÖYLE BİR DURUMLA HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Dört kulaklı kedi Midas’ın veterineri Reşat Nuri Aslan ise, “Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Önce internette bir araştırma yaptım. Okuduğum makalelerde dünyada da bu tarz kedilerin olduğunu fark ettim. Fakat Midas’ın diğer kedilerden farklı olarak kulak kepçeleri kulak kanalına bağlı durumda. Midas için farklı bir genetik araştırma yapmayacağız. Rutin kontroller dışında da araştırma yapmayı düşünmüyoruz. Kulakları dışında alt çenesinde de bir farklılık var. Sürekli olarak büyüme hızını takip ediyoruz. Ergenliğe girdiğinde de hormonlarını kontrol edeceğiz, kan testi yapacağız. Hem hayata olan ilgisi hem de diğer canlılara olan ilgisi gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

Yavrularında da bu durumun olabileceğinin altını çizen Reşat Nuri Aslan, baskın bir gen olmadığı için ise görülme ihtimalinin düşük olduğunu aktardı. (İHA)

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