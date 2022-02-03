Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri hangileridir? En mutlu şehir neresi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonucuna göre kent ve il nüfusu oranına bakılarak Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri ilan edildi. TÜİK tarafından her yıl paylaşılan Türkiye mutluluk oranı istatistiklerin bir yenisi daha paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Yapılan araştırma kapsamında illerin mutsuzluk oranlarına yer verildi. En düşük mutsuzluk oranına sahip şehir Isparta oldu. Yani Isparta “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçlarına göre en mutlu şehir oldu.

Bolu’da yaşayan vatandaşlarının yüzde 95’lik bir kısmı da TÜİK verilerine göre hayatından memnun olan ikinci en mutlu il olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN EN MUTSUZ ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Araştırmada en mutsuz şehir ise il nüfusuna oranı 24,75’le Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ı 24,2 ile Tunceli, onu da 21,04 ile Şanlıurfa takip etti. Bu üç büyük şehirin istatistiğine bakacak olursak;

Listede 51. sırada yer İstanbul'da mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,12, 40. sırada yer alan Ankara'da mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,95, 34. sırada yer alan İzmir'de ise mutsuzların il nüfusuna oranı: 10,65 oldu.

