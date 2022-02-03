HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri hangileridir? En mutlu şehir neresi?

Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri hangileridir? En mutlu şehir neresi?

03.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçlarına bakarak Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirlerini belirledi. Ülkemizdeki mutluluk düzeyi en yüksekten en düşük illere doğru bir sıralama yapıldı. Yapılan araştırmaya göre en mutlu ve en mutsuz şehirler oran oran haberimizde yer alıyor. İşte haberin detayları...

Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri hangileridir? En mutlu şehir neresi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonucuna göre kent ve il nüfusu oranına bakılarak Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri ilan edildi. TÜİK tarafından her yıl paylaşılan Türkiye mutluluk oranı istatistiklerin bir yenisi daha paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Yapılan araştırma kapsamında illerin mutsuzluk oranlarına yer verildi. En düşük mutsuzluk oranına sahip şehir Isparta oldu. Yani Isparta “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçlarına göre en mutlu şehir oldu.

Bolu’da yaşayan vatandaşlarının yüzde 95’lik bir kısmı da TÜİK verilerine göre hayatından memnun olan ikinci en mutlu il olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN EN MUTSUZ ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Araştırmada en mutsuz şehir ise il nüfusuna oranı 24,75’le Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ı 24,2 ile Tunceli, onu da 21,04 ile Şanlıurfa takip etti. Bu üç büyük şehirin istatistiğine bakacak olursak;
Listede 51. sırada yer İstanbul'da mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,12, 40. sırada yer alan Ankara'da mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,95, 34. sırada yer alan İzmir'de ise mutsuzların il nüfusuna oranı: 10,65 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ben çaldım' diye paylaşım yapmıştı! Polisten 'biz yakaladık' cevabı'Ben çaldım' diye paylaşım yapmıştı! Polisten 'biz yakaladık' cevabı
''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.