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  4. 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 22:21
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ASAL Araştırma'nın 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette yüzde 56,8'lik oranla 'ekonomi' birinci sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 8,2'i ise en büyük sorun olarak 'adaletsizlik' yanıtını verdi.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

ASAL Araştırma'nın Türkiye genelinde 26 ilde 22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzerinde 2520 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 56,8'i 'ekonomi' yanıtını verdi.

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İşte anketin sonuçları:

Ekonomi:%56.8
Adaletsizlik: %8.2
Mülteciler:%5.0
İşsizlik:%4.5
Eğitim:%4.2
Şiddet olayları:%3.5
Ahlaki değer kaybı:%2.0
Güvenlik/Asayiş:%1.8
Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.9
Terör:%0.8
Sağlık:%0.5
Her şey sorun:%5.7
Diğer:%3.1
Sorun yok:%0.6
Fikrim yok/Cevap yok:%2.4

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