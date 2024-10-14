'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

ASAL Araştırma'nın Türkiye genelinde 26 ilde 22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzerinde 2520 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı.
'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 56,8'i 'ekonomi' yanıtını verdi.
İşte anketin sonuçları:
Ekonomi:%56.8
Adaletsizlik: %8.2
Mülteciler:%5.0
İşsizlik:%4.5
Eğitim:%4.2
Şiddet olayları:%3.5
Ahlaki değer kaybı:%2.0
Güvenlik/Asayiş:%1.8
Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.9
Terör:%0.8
Sağlık:%0.5
Her şey sorun:%5.7
Diğer:%3.1
Sorun yok:%0.6
Fikrim yok/Cevap yok:%2.4