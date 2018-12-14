Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Aralık ayına mevsim normalleri üstünde bir sıcaklıkla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi, son günlerde yoğun kar yağışı ve soğuk havaya teslim oldu. Sabah saatlerinde Erzurum’da yeniden etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde zaman zaman sis de etkili oldu.



83 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Erzurum’da 83 mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ağrı’da 40, Erzincan’da 32, Iğdır’da 18, Kars’ta 10, Muş’ta 3 köy yolu kardan kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da artmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 64 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, Palandöken



Kayak Merkezi’nde 63 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi’nin kar kalınlığı ise 41 santimetre olarak belirlendi.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok TIR, Posof’u Ardahan’a bağlayan Ilgar Dağı’nı aşamadı. Rus, İran ve Türk plakalı TIR’ların uzun kuyruk oluşturduğu, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araç lastiklerinde zincirli olmasına rağmen yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.