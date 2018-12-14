HABER

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle 186 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi. Ardahan’ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 24,5 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Araçlar karlı yolları aşamadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Aralık ayına mevsim normalleri üstünde bir sıcaklıkla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi, son günlerde yoğun kar yağışı ve soğuk havaya teslim oldu. Sabah saatlerinde Erzurum’da yeniden etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde zaman zaman sis de etkili oldu.

83 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Erzurum’da 83 mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ağrı’da 40, Erzincan’da 32, Iğdır’da 18, Kars’ta 10, Muş’ta 3 köy yolu kardan kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da artmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 64 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, Palandöken

AW570403_01
Kayak Merkezi’nde 63 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi’nin kar kalınlığı ise 41 santimetre olarak belirlendi.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok TIR, Posof’u Ardahan’a bağlayan Ilgar Dağı’nı aşamadı. Rus, İran ve Türk plakalı TIR’ların uzun kuyruk oluşturduğu, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araç lastiklerinde zincirli olmasına rağmen yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.

AW570403_02

24,5 DERECEYİ GÖRDÜ

Ardahan’ın Göle ilçesi ise yine Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24, 5 dereceyi gösterdiği Göle’de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk hava nedeniyle Göle’de doğup, Ardahan kent merkezinden geçtikten sonra Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu. Vatandaşlar atkı ve bere ile soğuktan korunmaya çalıştı. Hava sıcakları dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Erzurum ve Ağrı’da 10, Kars’ta 9, Erzincan’da 3, Muş’ta 2, Iğdır’da 1 dereceyi gösterdi.

AW570403_03

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
Ankara’dan Beytüşşebaplı çocukları ısıtan yardımAnkara’dan Beytüşşebaplı çocukları ısıtan yardım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Denizli'deCumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Denizli'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan hava durumu kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

Kanlıca sahilinde dehşet anları!

Bakan Soylu'dan flaş sözler! O rakamı açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş sözler! O rakamı açıkladı

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Meclis'te ilginç anlar! Tek tek incelediler

Meclis'te ilginç anlar! Tek tek incelediler

Oğluna böbreğini vermek istiyor ancak ameliyat parasını bulamıyor!

Oğluna böbreğini vermek istiyor ancak ameliyat parasını bulamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.