HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin en soğuk ili bu kez şaşırttı! Bolu'da sıcaklık sıfırın altında 27 derece oldu

Türkiye'nin en soğuk ili bu kez şaşırttı! Bolu'da sıcaklık sıfırın altında 27 derece oldu

13.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en soğuk ili her zaman olduğu gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan değil de bu kez Karadeniz'den çıktı. Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk ili bu kez şaşırttı! Bolu'da sıcaklık sıfırın altında 27 derece oldu

Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.

ARDAHAN GÖLE 3. SIRADA

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BIZ SARKITLARI OLUŞTU

Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...
Lokman Hekim’in mucize ilacı: Mide ağrısını şıp diye kesiyorLokman Hekim’in mucize ilacı: Mide ağrısını şıp diye kesiyor
İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.