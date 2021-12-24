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Türkiye'nin en soğuk kenti Sivas! Eksi 29,7'yi gördüler

24.12.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Sivas’ta hayat adeta dondu. Sıfırın altında 29.7 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. Kentte, Dipsizgöl şelalesi donarken, Kızılırmak Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Türkiye'nin en soğuk kenti Sivas! Eksi 29,7'yi gördüler

Sivas'ta dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, İmranlı ilçesi, sıfırın altında 29,7 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümlerinin yüzeyi ise buzla kaplandı.

Sivas'ta geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde, yüzeyde buz tabakaları oluştu. Soğuk hava nedeni ile sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler de zorluk yaşadı. Kent genelinde ise kapalı durumdaki 24 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ: İMRANLI

Sivas'ta dün sıfırın altında 26,6 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri olan İmranlı ilçesinde soğuk daha da arttı. Meteoroloji verilerine göre, bugün de eksi 29,7 derece ile İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İlçe sınırları içinden doğan Kızılırmak'ın yüzeyi, tamamen buzla kaplanırken, bina camları ve ağaçlar da buz tuttu.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sivas
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