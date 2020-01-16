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  4. Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde dün gece en soğuk yerleşim yeri Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Göle’de en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak ölçüldü. Soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü'nde macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Gölün üzerine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya buz üstünde drift yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

İL İL SICAKLIKLAR

Doğu Anadolu Bölgesinde dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Diğer illerde ise; Erzincan’ın Refahiye ve Otlukbeli ilçesinde eksi 18, Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 22, Kars’ın Selim ilçesinde eksi 18, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 24, Iğdır’ın Aralık ilçesinde eksi 7 derece.

DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE DRİFT YAPTI

124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulmasıyla birlikte göl macera tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı.

Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu" dedi.

(DHA-İHA)

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Doğu Anadolu Ardahan Çıldır Gölü drift soğuk hava

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