HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Türkiye'nin en tehlikeli yeri' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

'Türkiye'nin en tehlikeli yeri' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

28.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ersoy, "İstanbul çevresinde, Marmara Denizi'nin içerisinde, İzmir ve Muğla'da da deprem olacak. Muğla büyük bir deprem bölgesidir. Türkiye'nin en tehlikeli yeri. Bütün kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni, işte bu faylar ve depremler. Dolayısıyla elbette riskleri de var. Konya'dan Tuz Gölü fayı geçiyor. Biz depremden kurtulamayız" dedi. İşte detaylar...

'Türkiye'nin en tehlikeli yeri' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği 'Türkiye'nin Deprem Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Panele, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve Japon İnşaat Mühendisi Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki katıldı. Panelden elde edilecek gelirin, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına aktarılacağı öğrenildi. Kalıtımcıların depremzedelere kira yardımı için, AFAD'a bağış yapabileceği belirtildi.

"11 BİN DEPREMİN 5 AYDA OLMASI GEREKİRKEN, BİZ BUNU 3 HAFTADA GÖRDÜK"

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Özellikle o bölgede çok sayıda deprem oluyor. 11 bine yakın deprem var bölgede. Bu 11 bin depremin 5 ayda olması gerekirken, biz bunu 3 haftada gördük. Türkiye'de deprem aktivitesi bakımından bir hareketlilik var. Bu artçılar da bir yıl kadar sürecek. Türkiye'nin diğer yerlerinde de deprem oluşturabilir. Fayzonları olduğu için oralarda da aktiviteler var. Nitekim değişik alanlarda depremler oluyor, bir kısmı Türkiye'nin rutini içerisinde. Deprem bölgesindekiler özellikle artçı depremler. Büyük bir gerilim var, rahatlaması için en az bir yıl, belki biraz daha uzun bir süre gerekli" diye konuştu.

32346d6a0252554e53e28fab7678ab3a

"ENİNDE SONUNDA BÜYÜK DEPREMLER DE OLACAK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul ve çevresinde ya da İzmir'de olabilecek büyük depremleri önceden bilme şansı olmadığını belirterek, "Küçük depremlerden yola çıkarak, ardından büyük deprem geliyor deme şansımız yok. Eninde sonunda bölgede küçük depremler dışında, büyük depremler de olacak çünkü bölge buna müsait. Dolayısıyla İstanbul çevresinde, Marmara Denizi'nin içerisinde, İzmir ve Muğla'da da deprem olacak. Muğla büyük bir deprem bölgesidir. Türkiye'nin en tehlikeli yeri, bütün kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni, işte bu faylar ve depremler. Dolayısıyla elbette riskleri de var. Konya'dan Tuz Gölü fayı geçiyor. Biz depremden kurtulamayız" dedi.

b67b55fa55f4040c6f98ff332a63f148

"90 BİN YENİ BİNA, 1 MİLYON İNSAN KURTARMAK DEMEK"

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binaları incelemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Ali Koçak, İstanbul'da riskli bina sayısının 250 bini geçebileceğini belirterek, "İstanbul'da 1.5 milyon bina olduğunu düşünürsek, bu oran çok yüksek. Depremden önce önlem alacağız. Bu riskli binaları yıkıp yeniden yapacağız. Bunlar yıkıldığı zaman depremde hasar almayacak şekilde onarım yapacağız. Basit onarımlarla 90 bin binayı elden geçirebiliriz ya da yıkmak gerekiyorsa yıkalım. Hızlıca yeni konutlar üretelim. Bu insanların canını kurtarmak zorundayız. Şimdi 90 bin bina 1 milyon insana demek. Bu bir milyon insanı kurtaracağız. Kabiliyetimiz ve metotlarımız var. Bir yöntem geliştirerek, ne yapacağımıza karar verip uygulamaya geçmemiz gerekiyor" dedi.

a49d0a4897e7c059712ccedc0bc938de

YILDA BİR DEĞİL AYDA BİR DEPREM TATBİKATI YAPILMALI

Japon İnşaat Mühendisi Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki de, panelde yaptığı konuşmada kendi ülkelerinde çocuklara depremi küçük yaşlarda oyun oynayarak anlattıklarını söyleyerek, deprem tatbikatlarının yılda bir kez değil ayda bir kez yapılması gerektiğini söyledi. Moriwaki deprem konusunda eğitimin de önemine de vurgu yaparak, "Mühendisler Türkiye'de 4 yıl okuyor. Diplomasını aldıktan sonra yetki sahibi oluyor. Japonya'da böyle değil. 4 yıl okuduktan sonrada inşaat mühendisi olamıyor, mimar da olmuyor. 2 yıl staj görüyor. Ardından devlet onu çok zor sınavlara sokuyor. Sınavı kazanınca ancak mühendis oluyor, iş yapmaya başlıyor" dedi.

DHA

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağızBakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız
24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'
Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"
Anahtar Kelimeler:
deprem fay hattı şükrü ersoy

En Çok Okunan Haberler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.