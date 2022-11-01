HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ürküten görüntü! Herkes tedirgin...

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ürküten görüntü! Herkes tedirgin...

01.11.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak kuraklığın etkisiyle otlağa dönüştü. Nehirde iki ay içerisindeki inanılmaz değişim herkesi endişelendirdi. Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı.

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ürküten görüntü! Herkes tedirgin...

Sivas’tan doğan ve Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu. Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken, şimdilerde köprünün ayakları otlarla kaplandı. Öte yandan Kızılırmak’ın 7 ay önce çekilen görüntüyle şimdi çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi.

Screenshot_8

'BU GÖRÜNTÜ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Ünsal Çetin, Kızılırmak’ın kuraklık yöre halkı olarak kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Yerleşim olarak bu çevrede bulunduğum için uzun zamandır burayı gözlemleyebiliyorum. Eskiye dönecek olursak bu Kızılırmak yakında ki bahçelere taşardı. Daha sonradan buraya set çektiler ve buradan akmaya başladı. Benim gözlemim her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü. Eskiden ırmağın tabanını görmek mümkün değildi. Artık yer altı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle suyumuz köprünün gözlerinden akıyordu. Yağış olmaması nedeniyle de şuan su az seviyede. Bu görüntü yöre halkı olarak bizi çok üzüyor. Şu anda tamamen hayvanların bile gelip otlayabileceği bir hale geldi” dedi. (İHA)

Screenshot_9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 yıldır gitmediği hastane kalmadı! Kumaş arabası ayağına düştü, hayatı kabusa döndü5 yıldır gitmediği hastane kalmadı! Kumaş arabası ayağına düştü, hayatı kabusa döndü
Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadıTanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı
İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak kuraklık

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.