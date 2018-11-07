Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Bilim insanlarına göre buradaki uzun ömrün sırrı, iklim koşullarından, organik beslenmeden ve kültürel yapının getirdiği mutlu aile bağlarından kaynaklanıyor. Ortalama yaşam süresinin 82 yıl olduğu Gölköy ilçesinde 80 yaş üzerindeki vatandaşların hala odun kırıp, metrelerce çalı-çırpı taşıyabildiği görülüyor.

1 / 8 Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Akdeniz Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nın çıkarıldığını, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında gösterilen Gölköy ilçesinde bilim insanlarının çalışmaları olduğunu belirtti. Mert, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor" dedi.

2 / 8 Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası' çıkarıldı. Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu'nun Gölköy ilçesi de yer aldı. Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı. İlçede yer alan kabristanlıkta yer alan mezar taşları da ölüm yaşı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

3 / 8 'BİLİM İNSANLARINI İLÇEYE GETİRDİK' Dünyanın her bir yerinden ve Türkiye'den bilim insanlarını buraya getirdik. 2020 yılından itibaren yaşlanan bir toplumun kaçınılmaz sonuçları olarak biz, ilçemizde yaşlanan insanların rahat yaşam koşullarını oluşturmak için ne yapabiliriz diye 5 yıllık proje, planlama hazırladık. 2020 yılından itibaren yaşlanan insanların bakım ağlarını, yaşama ortamlarını hem de huzurlu ve mutlu yaşam koşullarını oluşturmak bakımından bunların altyapısını oluşturmuş olacağız.

4 / 8 Dünyanın her bir yerinden ve Türkiye'den bilim insanlarını buraya getirdik. 2020 yılından itibaren yaşlanan bir toplumun kaçınılmaz sonuçları olarak biz, ilçemizde yaşlanan insanların rahat yaşam koşullarını oluşturmak için ne yapabiliriz diye 5 yıllık proje, planlama hazırladık. 2020 yılından itibaren yaşlanan insanların bakım ağlarını, yaşama ortamlarını hem de huzurlu ve mutlu yaşam koşullarını oluşturmak bakımından bunların altyapısını oluşturmuş olacağız.

5 / 8 Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor. Yoğurt, süt, yumurta, fındık, ceviz, armut, bal gibi organik besin ürünleri önemli. Kültürel olarak aileler arasındaki bağlılık mutluluk sağlıyor" dedi.

6 / 8 YAŞINA RAĞMEN ÇALIŞIYOR, BALTA İLE ODUN KESİYOR İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde11:13 7.11.2018 oturan evli ve 6 çocuk babası Mehmet Usta (78), annesinin 75, babasının ise 85 yaşında vefat ettiğini, yetiştirdikleri organik ürünlerden yiyerek sağlıklarını koruduklarını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen halen daha çalışmasını sürdüren Usta, "Bu zamana kadar yiyeceklerimizi hep kendimiz yetiştirdik yedik. Hep yetiştirdiğimiz ürünler organik. Fasulye, lahana, yoğurt, süt ve bal yiyoruz. Bu yaşıma rağmen kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için yine çalışıyorum. Bahçeden kesip patpat tarım aracıyla evin yanına kışlık yakacak odun getirdim, şimdide balta ile onları kesiyorum" diye konuştu.

7 / 8 Yöre sakini Fatma Usta (80) ise, organik ürünlerin sağlıklı olduğunu anlatarak, "Yoğurt, süt yiyorum. Gençken dünyayı deviriyordum, şimdi yaşlandık. Adamın zoruna gidiyor o günler. Organik yiyeceklerle bu güne kadar geldik çok şükür" ifadesinde bulundu.