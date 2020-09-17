HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin en uzunları arasında! O şelale artık...

Türkiye'nin en uzunları arasında! O şelale artık...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en uzun şelalerinden biri olan Giresun'un Görele ilçesindeki Paşaca Şelalesi, tabiat parkı ilan edildi.

Türkiye'nin en uzunları arasında! O şelale artık...

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Görele ilçemiz Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde 199 hektarlık sahada yer alan, serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden olan Paşaca Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Bu önemli projenin ilimize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve ülkemizde doğa severlerin yeni uğrak merkezi olacak olan 'Paşaca Tabiat Parkı' ilimize hayırlı olsun" dedi.

AW116546_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şoke eden olay! Şişli'de genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
Trabzon'da iğrenç olay! Köpeğin vajinasından el feneri çıkarıldı
Trabzon'da iğrenç olay! Köpeğin vajinasından el feneri çıkarıldı
Canlarını hiçe saydılar! Motosiklet üzerinde 6 kişi
Canlarını hiçe saydılar! Hepsi aynı motosiklette
Korkunç olay! Hurdacı dükkanında tüfekle intihar etti
Korkunç olay! Hurdacı dükkanında tüfekle intihar etti
Turist kadın, sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü!
Sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü!
İskele var, su yok! İznik Gölü'nde korkutan manzara
İskele var, su yok! İznik Gölü'nde korkutan manzara
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.