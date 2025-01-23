Türkiye'nin en yoğun hastanelerinden birinde doktorlar günde 650 hasta bakıyor! Artık bu sayılar normalleşmiş

Son dönemde artan hastalıklar, grip ve türevlerinin oldukça yaygınlaşması, iyileşme sürelerinin uzaması ile hastanelerde ciddi bir yoğunluk artışı olduğu gözlemlendi.

Hastanelerde yoğunluğun fazla olduğunu düşünerek evde geçirmeye çalışanların sayısı da oldukça fazla olsa da Türkiye’nin en yoğun hastanelerinden birinde çalışan doktorun çektiği video ile sayının düşünülenden fazla olması dikkat çekti.

“GÜNDE 650 HASTA BAKIYORUM”

Acil servis doktorlarından Mehmet Ali Hoca, gün içinde tam 650 hastaya baktığını ifade ederken, meslektaşı Emir Hoca ise bugün 420 hastaya baktığını belirtti. Emir Hoca'nın kişisel rekoru ise bir günde tam 556 hasta görmek.

Bir diğer doktor, Sophia Hoca, bugün 586 hastaya müdahale ettiğini açıklarken, rekorunun 642 hasta olduğunu söyledi.

GÜNLÜK REKORUM 654

Bu yoğunlukta asıl dikkat çeken isimlerden biri, "Benim rekorum bir günde tam 654 yeşil alan hastasına bakmak" diyen Doktor Bilal Çetin oldu.

Bu rakamların normalleştiğine dikkat çeken Bilal Çetin, "Bizim için artık bu sayılar normal” dedi.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Doktorun paylaştığı video gündem oldu. Yorumlar da oldukça dikkat çekti ve kısa sürede binlerce vatandaş kendi sorunlarını paylaştı.

Bu tablo, sağlık çalışanlarının iş yükünü ve hastane acil servislerindeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.