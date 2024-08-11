Türkiye'nin genç nüfus projeksiyonları alarm veriyor! TÜİK 2050 ve 2100’ü gösterdi

1999 yılından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla her yıl 12 Ağustos tarihi "Uluslararası Gençlik Günü" olarak kutlanıyor. TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.

GENÇ NÜFUSU DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'u da genç nüfus kapsamında bulunuyor. Türkiye, yüzde 15,1'lik genç nüfus oranıyla yüzde 15,5 olan dünya ortalamasının altında bulunuyor. En yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye, en düşük orana sahip ülke yüzde 6,8 ile Ukrayna olarak kayıtlara geçti.

3 FARKLI SENARYODA ÜLKENİN GENÇ NÜFUSU GERİLİYOR

TÜİK'in 3 farklı senaryo üzerinden yaptığı nüfus projeksiyonları, ülkenin genç nüfus oranının 2050 ve 2100 yıllarında gerileyebileceğini ortaya koydu.

Ana senaryoya göre, Türkiye'nin 2050 yılındaki genç nüfusunun yaklaşık 9,1 milyon olması bekleniyor. Söz konusu dönemde gençlerin toplam nüfus içerisindeki oranının ise yüzde 9,66'ya gerileyeceği öngörülüyor.

Düşük senaryoya göre de 2050 yılında 8,3 milyona gerileyecek genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9,29 olarak belirlendi.

Yüksek senaryoda ise genç nüfusun 9,9 milyon olması, oranının ise yüzde 10,03'te kalacağı bekleniyor.

2100 YILINDA GENÇ NÜFUSU ORANI YÜZDE 9,55'E İNECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

TÜİK'in 2100 yılına yönelik projeksiyonları kapsamındaki ana senaryoya göre de genç nüfusun 7,3 milyona gerileyeceği ve toplam nüfus içerisindeki payının yüzde 9,55'e ineceği öngörülüyor. Söz konusu yıla ilişkin düşük senaryoda da genç nüfusun 3,9 milyona ineceği ve toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 7,2'ye kadar düşeceği beklenirken, yüksek senaryoda genç nüfusun 11,5 milyon, oranının ise yüzde 11,43 olması tahmin ediliyor.

Tüm projeksiyonlarda, Türkiye'nin genç nüfusundaki azalış dikkati çekiyor. TÜİK'in 2050 ve 2100 için genç nüfus projeksiyonları şöyle:

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır