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Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Elazığ depreminde acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe'nin telefonla irtibat kurarak enkazdan kurtarılmasını sağladığı Azize Çelik'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, " Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, 'şahadetinizi getirin, dua edin' dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı." dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kaldı.

UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe, yıkıntı altında 20 saat kalan aileden Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Emine Kuştepe'nin sakin konuşmasıyla yeri tespit edilen Azize Çelik ve ailesi, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'HİÇBİR ZAMAN İNANCIMI KAYBETMEDİM'

Enkazdan 20 saat sonra çıkarılan Azize Çelik, o anları DHA'ya anlattı. Çelik, "Ben 112'yi aradım, onlar da beni Emine kardeşime bağladı. Çok hatırlamıyorum ama Emine Hanım benimle konuştu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin, Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, 'şahadetinizi getirin, dua edin' dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı. Ben 20 saat orada kaldım. Allah Ömer Bey'den razı olsun, küçük yerden beni çıkardı" diye konuştu.

DESTİCİ ZİYARET ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hastanede tedavisi devam eden Çelik ailesini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Mustafa Destici de "Sizin sesiniz, feryadınız bütün Türkiye'nin buraya kenetlenmesine vesile oldu. Büyük bir acı yaşadık; ama bu acı içerisinde sizler gibi vatandaşlarımızın cesareti, imanı bizi ayakta tuttu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Evleri hasarlı olanlar var. Devletimiz onlar için gerekli şeyleri yapacaktır" dedi. (DHA)

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Elazığ Azize Çelik deprem

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