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Türkiye'nin gündemindeki yayınevinin sahibi, KPSS iddialarına yanıt! Soruları nasıl hazırladıklarını anlattı

04.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Temmuz'da düzenlenen, 'aynı soru' iddiaları nedeniyle Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanı görevinden alınması ve sınavın iptal edilmesine yol açan KPSS ile ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialarda adı geçen Yediiklim Yayınevi'nin sahibi Münir Çelik, iddialara yanıt verdi. Soruları nasıl hazırladıklarını anlatan Çelik, asıl mağdurun kendileri olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin gündemindeki yayınevinin sahibi, KPSS iddialarına yanıt! Soruları nasıl hazırladıklarını anlattı

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen KPSS gündemden düşmüyor. Dün Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından bugün ÖSYM Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bugün kameralar karşısına geçerek sınavın iptal edildiğini duyurdu ve "Tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi. Ersoy yeni sınav takvimiyle ilgili de bilgi verdi. Öte yandan sınavdaki soruların Yediiklim Yayınevi tarafından hazırlanıp daha önce yayımlandığı iddialarını yayınevinin sahibi Münir Çelik, "asılsız" olarak nitelendirdi.

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"GEÇMİŞ YILLARDAKİ SORULARDAN ESİNLENDİK"

Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

"ÖYLE BİR SORU YOK"

Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.

Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

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(AA)

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ÖSYM KPSS yediiklim

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