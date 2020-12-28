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  4. Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

28.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edilen Ali Çiftçi, dün akşam memleketi Ankara'ya gelerek Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne yerleştirildi. Çiftçi, "Bundan sonraki planım; bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum" dedi

Antalya'da, turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

EGM ÖZÜR DİLEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından açıklama yaparak, Ali Çiftçi'den özür diledi. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

ANKARA'YA GELDİ

Antalya'dan otobüsle Ankara'ya gönderilen Ahmet Çiftçi'yi dün akşam AŞTİ'de polis ekipleri ile Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları karşıladı. Çiftçi buradan alınarak kalacağı Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne götürüldü. Burada kendisine bir oda verilen Çiftçi, kış boyu burada misafir edilecek.

ALİ ÇİFTÇİ İLK KEZ KONUŞTU

Bugün otelde Ankara Valiliği meslek edindirme personeliyle görüşen Çiftçi, bilgilerini İŞ-KUR sistemine de girerek, iş aramaya başladı. Meslek edindirme personeliyle görüşme sonrası açıklama yapan Çiftçi, "Daha önce Antalya'da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama iş bulamadım. Param da olmayınca sokakta mağdur olarak kaldım. Sokakta olduğum için memurlar da haklı olarak ceza kestiler. Daha sonra Antalya Belediyesi bana çok yardımcı oldu. Ankara'ya gitmek istediğimde de biletimi alıp buraya yolladılar. Şu an Ankara'da bir otele yerleştirildim, Allah devletimizden razı olsun. Bundan sonraki planım bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım" dedi.

Kaynak: DHA

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