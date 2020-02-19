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  4. Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar konuştu: Hedefim cumhurbaşkanlığı

Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar konuştu: Hedefim cumhurbaşkanlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine bir yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iyi bir eğitim almak için destek istedi.

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar, Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilciliğinde katıldığı kurs sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin gündemine oturdu! 10 yaşındaki Atakan'ın hedefi cumhurbaşkanlığı

Sosyal medyadaki görüntüleri izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Kayalar, ilk gördüğünde bin civarında olan tweet sayısının daha sonra 80 bini aştığını görünce ise sevindiğini söyledi.

HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI

HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI
Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Atakan Kayalar, çoğunlukla felsefe, fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında kitaplar okuduğunu anlattı. İleride psikiyatrist olmayı istediğini ifade eden Kayalar, "Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı." dedi.
Cumhurbaşkanı olunca eğitim sistemini değiştirmeyi istediğini dile getiren Kayalar, "Eğitim sisteminin problemi ne?" sorusuna, " 'Problem var' demedim. İlk olarak okul öncesinde saygı ve terbiye eğitimi almalı insanlar. Çünkü görüyoruz örneklerini." diye konuştu.
İlk okuduğu kitabın Devlet-i Aliyye, son okuduğu kitabın ise "Küçük Prens" olduğunu anlatan Kayalar, tek kişilik sınıf istediğini söyledi.
Derslerinin iyi olduğunu dile getiren Kayalar, kitap okumayan yaşıtlarına da "Kendilerini eğitmeyi öğrensinler. Kendilerini eğitsinler demedim, kendilerini eğitmeyi öğrensinler." önerisi yaptı.
Yeterli eğitim desteği alabilirse daha farklı bir yol çizmeyi planladığını da vurgulayan Kayalar, şöyle konuştu:
"İstediğim eğitim şekli tek başına olmak. Sınıfta benden başka kimse bulunmayacak. Öğretmenin bana bilgiyi en uygun şekilde aktarması bu şekilde oluyor. Sınıfta anlatım tarzında yetersizlikler var. 47 kişilik bir sınıfta gelip de bana 'Merhaba çocuğum iyi misin burada kesirler var?' diyemez. 47 çocuğa aynısını yapmaya çalışsa ve hepsi bir dakika sürse ders bitiyor. Okul değiştirmek istiyorum. Ayrıca gerçekten iyi bir eğitim görmek istiyorum. Çünkü onların öğretebilecekleri neredeyse çoğu şeyi biliyorum."

"ONA KİTAP ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

"ONA KİTAP ALMAKTA ZORLANIYORUZ"
Anne Hülya Kayalar da Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kendilerine ulaştığını anlattı. Oğlunun arkadaşlarından koparılmadan eğitim almasını istediğini belirten Kayalar, "Onlardan koparılmadan bir eğitim istiyorum. Maddi bir beklentim yok." dedi.
Hülya Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada da eşinin bir süre işsiz kaldığını, kendisinin de çalışmadığını söyledi. Bir süredir işsizlik maaşıyla geçimlerini sağladıklarını belirten Kayalar, oğlunun tüm zamanını kitapçılarda geçirdiğini, ancak ona kitap almakta zorlandığını anlattı.

"KASPAROV GİBİ OLACAK"

"KASPAROV GİBİ OLACAK"
Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilcisi Zeki Sarıkavak da Atakan ile alışveriş merkezindeki federasyon temsilciliğinde dolaşırken tanıştıklarını anlattı.
Atakan'ın satranç sporuna ilgisini gördüğünü belirten Sarıkavak, "Atakan ile özel olarak belirli bir çerçevede çalışırsak kesinlikle öncelikle Türkiye şampiyonu, ardından Avrupa ardından dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyorum. Atakan çok farklı, süper bir çocuk." dedi.
Atakan'ı yarışmalara hazırladıklarını ifade eden Sarıkavak, "Kasparov gibi olacak." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Atakan Kayalar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Atakan 10 yaşındaki atakan

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
bu çocuk bir tek bana mı itici geldi? kaşı gözü ayrı oynuyor, özenti özenti konuşmalar. çocuksun sen çocuk önce çocukluğunu yaşa sonra karışırsın felsefe işlerine..
bana da itici geldi hiç hoş bir durum değil çok yanlış
harbiden çok iticiymişsin. çocuk işte biraz akıllı işte o kadar. Gerçi sanada o itici gelmiştir. nede olsa herkes kendi türünü çekici bulur.
bunun AQ oranı yüksek çocukların Jest mimik ve tepkileri olduğunu bilseydin iyidi,düşünce yapının ve bilgi eşiğinin durumu vasat bu ülkede ne çocuklar var icatları düşünceleri fikirleri ile ileriki yüzyıla yön vereceği projeleri geliştirmekte meşgul yorumundan bir tahminim var eminim evde tv ile kadın programları ile meşgul olan bir insansın bunu buraya fazla yansitma :)
çocuğun yaşındakiler enes batur seyrediyor övüyor, vizyon sahibi olması mı garip geldi?
@rose03 cahilsin ondan
cocuk senden daha cok bilgili bu konu itici geliyor sana cocuk dahi kiskanma
@rose03 onun yaşındakiler semtinin ağaçlı parklarında top oynuyor sanki hepsi içerde elinde telefon. Bu mu sana çekici geliyor.
@rose03 kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş
cahillik daha popüler geliyor etrafta bu sekilde cocuklar olmamasina alismissiniz ondan garip ve itici geliyor olabilir. sizi anliyorum
küçük yaşlarda ülke yöneten savaşlar kazanan bir milletin devamiyiz gayet olması gerekeni yapıyor atakan inşallah ülkemizde bu çocukların sayısı daha da artacaktir
Arap masallarıyla beynini çürütmeseler bari.
@extreem sen maymundan geldiğin için evrimin tamamlanmamış kâinatı yaratan benimde Allah'ım olan bizlere beyin vermiş kullanmanın tavsiye ederim sorgula yeterki bulursun.
@emre_mercan_1900 Sen, araştırarak,düşünerek,sorgulayarak mı buldun?.yoksa sana küçüklüğünden beri öğrettiler mi?.bi sorgula bakalım kendini!
HELAL KOÇUMA MİLLİ EĞİTİM BAKANI DERS ALSIN
önce sen bur ders al ahlak olarak çökmüşsün Allah bilir bu baltayla sap olmamişsın bakanı eleştiriyor sun
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