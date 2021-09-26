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Türkiye'nin gündemine oturan Dilek ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama! "Baldızına cinsel istismarda bulundu" iddiası

26.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yıllarca ailesi tarafından istismar edildiğini itiraf eden Dilek Albayrak, eşi Bahattin Albayrak ile birlikte Türkiye'nin kanını donduran açıklamalarda bulunmuştu. Olayın 6 ay öncesine dayandığını açıklayan Valilik, konu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Dilek'in annesinin, küçük kızı S.T.'nin, Bahattin Albayrak'ın istismarına uğradığı ve uyuşturucu madde verildiğine ilişkin iddialarına yer verilerek, S.T.'nin muayenesinde istismara maruz kalmadığının saptandığı bildirildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Dilek ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama! "Baldızına cinsel istismarda bulundu" iddiası

Gaziantep Valiliği, Show TV ekranlarında gündüz kuşağı saatinde yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik'in açıklamaları öncesinde de 17 yaşındaki Dilek'in anlattıkları ülke gündemine oturmuştu. Dilek'in itirafları arasında ailesi tarafından yıllarca istismar edildiği, 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırdığı ve başka adamlarla ilişkiye zorlandığı yer alıyordu.

''KARDEŞİMİ VE BENİ AİLEMDEN KURTARIN''

Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında yardım isteyerek "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın" demişti.

''6 AYDIR KARŞILIKLI DAVALAR DEVAM EDİYOR''

Gaziantep Valiliği Dilek Albayrak'ın cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında D.A. ve eşi B.A.'nın cinsel istismar konulu bazı iddialarına yer verildiği belirtilerek, "Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey Mahallesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır. Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir.

DİLEK'İN EŞİNİN, BALDIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI

S.T. isimli kişi beyanında, küçük kızı S.T.'ye (13) damadı B.A.'nın cinsel istismarda bulunduğu B.A.'nın kendisine ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir. Suçlama üzerine D.A. ve eşi B.A.'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır.

İSTİSMARA MARUZ KALMADIĞI ANLAŞILDI

5 Nisan 2021 tarihinde adli tıp uzmanı raporuna göre; S.T.'nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S.T., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

DİLEK, KIZ KARDEŞİNİN ANNESİNİN ZORUYLA BEYANDA BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

B.A. hakkında yapılan işlemden 2 gün sonra eşi D.A.'nın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden D.A.'nın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D.A. ve eşi B.A. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir."

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DHA

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