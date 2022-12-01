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Türkiye'nin gündemine oturan skandalı kıskançlık ortaya çıkardı! Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi her şeyi anlattı

01.12.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Özkiraz'ın astsubay sevgilisinin ifadelerine ulaşıldı. Astsubay sevgiliye ulaşan Özkiraz'ın diğer sevgilisi, Özkiraz hakkında her şeyi anlattı. Tüm bunlar üzerine şüpheleri daha da artan astsubay sevgili, Özkiraz'la buluştu. Sahte doktor Özkiraz, astsubay sevgilisine yalan söylediğini itiraf etti.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın astsubay olan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Astsubay sevgilinin kulak muayenesinin bile sahte doktor Ayşe Özkiraz tarafından ayarlandığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın astsubay sevgilisi, ifadesinde her şeyi anlattı. İşte haberin detayları...

Kanal D Ana Haber'de yer verilen habere göre, sahte doktorun foyasını kıskançlık ortaya çıkardı.

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Özkiraz, sosyal medya üzerinden astsubay C.T. ile sevgili oldu. Kendisini de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttı.

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HASTANE KANTİNİNDE BULUŞUYORLARDI

İkilinin genellikle hastanenin kantininde buluştuğu ortaya çıktı. Buluşmalarda Özkiraz'ın üstünde ise hep beyaz bir doktor önlüğünün olduğu ve astsubay sevgilinin Özkiraz'dan şüphelenmediği ifade edildi.

Astsubay sevgili C.T. ifadesinde şunları kaydetti:

"Bir gün rahatsızlandım, Ayşem'i aradım. Beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve steteskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı."

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Astsubay sevgili bu sözlerden şüphelendi ancak sahte doktor Özkiraz durumu geçiştirdi.

Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi tam 15 gün boyunca kulak-burun-boğaz servisinde yattı. Sahte doktor ise gerçek bir doktor gibi bir dakika olsun sevgilisinin yanından ayrılmadı. Sevgilisine karşı çok ilgiliydi ve çevresindeki herkes de ona 'hocam' diye hitap ediyordu.

Sahte doktor bu kez sevgilisini 'mezun oluyorum' diyerek okula çağırdı.

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C.T., Özkiraz'ın sözlerinden şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."

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Sonra da sahte doktor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındı ve Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Tüm bunlar yaşanırken astsubay sevgiliye sosyal medyadan bir kişi ulaştı. O kişi ise sahte doktorun diğer sevgilisiydi. Ve Ayşe Özkiraz'ın yalan söylediğini, doktor olmadığını söyledi. Yani yalanı aldatılan sevgili ortaya çıkardı.

Astsubay C.T., konuya ilişkin ifadesinde şunları söyledi:

"Ben önce inanmadım. Bana gösterdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."

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