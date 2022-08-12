Türkiye'nin gündemine oturdu... Balı fazla kaçıran ayıdan yeni haber! İşte son görüntüsü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı kendinden geçti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri görenleri gülümsetti.

Balı fazla kaçıran yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

İşte Türkiye'nin gündemine oturan ayının son görüntüsü;

İHA



